Alberto Fernández: "Cuando unos ganan mucho y millones se empobrecen, eso se parece a una estafa"

El primero en hablar fue Guzmán, quien comenzó su alocución con críticas a la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Aludió, también, a la guerra entre Rusia y Ucrania y al impacto de esta sobre las economías del mundo. “La Argentina no está exenta. Hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra. En general, ha habido un shock a la distribución de los ingresos y las riquezas. Si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor... El Estado debe cumplir su rol para una sociedad que progreso”, dijo consideró Guzmán, y cuestionó a quienes se oponen a la iniciativa: “decir ‘me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra mayor desigualdad’ es perverso y no nos representa”.