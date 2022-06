La libertad en tiempos de servidumbre voluntaria

El filósofo Étienne de La Boétie ya hablaba de este tema allá por el siglo XVI en un ensayo de unas pocas páginas rescatado gracias a su amigo Michel de Montaigne. Se trata del “Discurso de la servidumbre voluntaria”, una crítica al absolutismo que va más allá del conocido papel del opresor para ocuparse también del grado de connivencia del individuo con el poder. Viene a decir con claridad que la fuerza bruta y el terror no son suficientes para reducir a una sociedad; hace falta un grado de consentimiento y colaboración de sus miembros para lograrlo. Sostiene que no necesariamente hay que luchar contra los autócratas, sólo hay que dejar de apoyarlos. “Si no se les concede nada, si no se les obedece, sin combatirlos ni golpearlos quedan desnudos y deshechos y no son nada, como cuando la raíz carece ya de savia y la rama queda seca y muerta”. Y concluye con una frase que podría formar parte de una oración en estos tiempos de ciudadanos domesticados: “Decidíos(…) a dejar de servir, y seréis libres”.