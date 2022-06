Cada vez más jóvenes van a estudiar a EEUU con becas deportivas

Según la experta, desafortunadamente los profesionales que cuentan con un nivel económico medio alto, inician su proceso de migración para buscar mejores oportunidades en el exterior. “A diferencia de años anteriores, los jóvenes aspirantes miran el futuro sin vista de regreso a la Argentina. La planificación es mudarse para no volver. Estas percepciones son cotejadas con aumentos de programas integrales de inglés, y hay entrenamientos físicos de jóvenes que ven el deporte como una llave a la salida a otros desafíos”. “Actualmente, muchos jóvenes no solo piensan en su futuro profesional, sino en su estilo de vida. La realidad es que una persona de 20 años no tuvo la oportunidad de escuchar a sus padres hablar de tranquilidad financiera, política o social en la Argentina. Desde que nacen se mueven en inestabilidad. Y ser profesionales en nuestro país no les garantiza nada”, remata.