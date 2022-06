Rechazó una condena condicional y seguirá preso

Sólo quedaba escuchar al imputado. El juez le consultó si aceptaba todo lo que le había endilgado el fiscal. Ya sea por convicción o por confusión, Casazola derribó el acuerdo. “Supuestamente soy el culpable, pero hasta el propio portero del country dice que yo no hice ningún disparo. Me hicieron un test de parafina y me dio negativo”, declaró. “Me quieren involucrar a mí en esto. Que tuvimos problemas es cierto, pero yo no hice disparos”, aseguró.