Boleros románticos y psicoanálisis en crisis en “Sabor a Freud”

- Primero porque no es un texto escrito por mí, a diferencia de otras obras que puse. En general me convocan más para escribir, y esta vez fue para dirigir. Y si bien cuento con las dos formaciones, poner toda la energía en la mirada del director es siempre un desafío. Además, Jackie me invitó con una pasión tan absoluta por este texto que logró contagiarme.