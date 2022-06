El presidente Alberto Fernández recibió a familiares de víctimas de femicidio

Al finalizar la audiencia, María Elena Aduriz resaltó la importancia de que “el Presidente nos haya convocado en este nuevo aniversario del 'Ni Una Menos', porque fue un antes y un después del cual no retrocedemos. Los padres y las madres de hijas muertas en ocasión de femicidio queremos proteger a otras chicas para que no les suceda, y que no pasen más estas cosas”, aseguró.