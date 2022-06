Faltante de gasoil: a la espera de más abastecimiento

YPF aseguró que su prioridad es el “abastecimiento de gasoil en el mercado interno” y resaltó que trabaja “con cada una de las provincias” para solucionar los problemas puntuales que puedan existir en el suministro de combustibles. YPF tiene como prioridad el abastecimiento de gasoil en el mercado interno, en línea con su participación de mercado histórica, y hace sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener una demanda creciente”, sostuvo la petrolera en un comunicado de prensa, en el que también remarcó que “en los últimos tres meses del año la demanda de gasoil se ubicó en niveles que no se registraban hace 10 años”. Tan sólo en abril, YPF importó en abril por US$ 140 millones, de un total de US$ 221 millones que debió importar la industria.