Los Tarcos confía en que lo mejor está por venir

"Las cosas no nos están saliendo como esperamos. Sin dudas no es el arranque de año que nos hubiera gustado. Hay muchos partidos que perdimos por la mínima y por pequeños detalles, que el año pasado los ganábamos. Creo que no supimos reflejar el laburo intenso que venimos haciendo en los entrenamientos. Pero también creo que evolucionamos en el juego a lo largo de los partidos, salvo contra Tucumán Rugby, y sin dudas confiamos en que si seguimos trabajando duro tenemos un equipo que puede pelear en lo más alto. Este equipo llegó muy lejos el año pasado y no tengo dudas podemos hacerlo de nuevo en la segunda etapa del año. No siempre todas las temporadas son como uno las espera, pero no queda otra que trabajar el doble o el triple para poner de nuevo al club en lo más alto", analizó el centro Santiago Salazar.