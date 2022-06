Las definiciones de Sebastián Murga: “no hay política agropecuaria”

El dirigente además habló de política, dijo que Fuerza Republicana debería estar dentro de un frente opositor, que no se quiere sentar a hablar con Germán Alfaro (“no aceptaría ir como su vicegobernador”), que tiene una muy buena relación con Mariano Campero y con Roberto Sánchez, y que prefiere a Mauricio Macri antes que a Javier Milei. Y no dejó dudas con respecto a sus sueños. Quiere ser gobernador de Tucumán. “Hay formas de hacer política que no me gustan. Yo quiero hablar de cómo podemos mejorar la provincia, de cómo podemos tener mejores escuelas, mejores hospitales, pero hay quienes quieren hablar de cargos, de que el próximo año van ellos, y después los otros. Estamos cansados de esa política y queremos cambiar todo esto”, afirmó Murga. También aseguró que se debe cambiar el sistema electoral. “Este hace que se perpetúen en el poder siempre los mismos”, dijo. Y cerró: “hay que hacer una alianza sólida, ya no podemos hablar de salir segundos, lo que tenemos que hacer es ir fuertemente por la gobernación”.