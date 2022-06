Sebastián Murga: "Fuerza Republicana tiene que estar dentro de esta alianza"

Hay una persona que Murga tachó: Germán Alfaro. "Alfaro no es una opción... no entendemos algunas cosas, no compartimos, la construcción acá pasa por otro lado, las instituciones, la República, el esfuerzo, el sacrificio. Acá hubo un problema: el no asumir un cargo para el cual uno fue electo está mal", dijo sobre el intendente de San Miguel de Tucumán. Y resaltó: "Mi mirada es diferente a la del intendente".