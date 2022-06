Por la Selección, faltar al trabajo valió la pena

Entre las decenas de miles de argentinos que coparon Wembley, hubo muchos tucumanos que residen en Europa y que no dudaron en viajar hasta Londres para ver a la Selección. Uno de ellos fue Franco Ocón, de 27 años, quien desde hace cinco años vive en España. “Llegué desde Madrid el día antes y mañana (por hoy) me vuelvo porque tengo que trabajar. Le pegué el faltazo a mi jefe, espero que no se enoje”, contó Franco, retratando la realidad de muchos tucumanos que dejaron obligaciones de lado para ver a Lionel Messi y la “Scaloneta”. De todas maneras, valió la pena. “No hay palabras para describir lo que estoy viviendo”, aseguró Franco, quien se confiesa fanático de Atlético. “Lo amo incondicionalmente. Y a la Selección también. Mi viejo quiere que viva lo que vivió él en el Mundial 86”, agregó. Por haber vivido en Granada, tuvo la posibilidad de ver a Messi cuando jugaba en Barcelona: “tengo una foto con él en ese día. Esta es la tercera vez que lo veo. Dios quiera que los tucumanos vayan al Mundial, como Joaquín Correa y Exequiel Palacios y representen a nuestra provincia”.