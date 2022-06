Tucumán funciona a pedal

En el campo no saben si reírse o llorar cuando escuchan a funcionarios que argumentan que falta gasoil porque aumentó el consumo. Si así fuese, todos los años debería haber desabastecimiento en esta época, replican mientras culpan al Gobierno por la falta de previsión. No es algo nuevo: hace semanas que los productores están preocupados. “Me quieren cobrar $ 250 el litro. Si estoy dispuesto a pagar, me venden todo lo que quiero. Pero yo no puedo pagar eso, porque me fundo”, renegaba hace ya 20 días un productor cañero de la zona este junto a una cancha de fútbol cinco en la que jugaban su hijo y algunos amigos. Pasaron los días y hoy Tucumán presenta un paisaje desolador: camiones y rastras cañeras amontonadas en las banquinas de las rutas, colas de hasta 10 horas para conseguir algunos litros que permitan salir a trabajar y una distorsión tan grande que ya están cobrando $ 200 o más a los automovilistas con vehículos gasoleros en algunas estaciones de servicio ubicadas a no más de 20 cuadras de la plaza Independencia. Es decir, los precios del mercado mayorista se están imponiendo en el expendio minorista. Es que en Tucumán falta casi todo, pero sobran las avivadas.