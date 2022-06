La cada vez menos visible clase media tucumana

Casi la mitad de los argentinos siente que constituye esa clase media tradicional. Sin embargo, a la hora de medir sus ingresos, las condiciones son otras. La inflación es un factor que no sólo empobrece a las capas sociales más necesitadas, sino que afecta a la población en su conjunto. Le quita el poder de ahorro y aquella autonomía financiera para superar la peor de las tormentas. La conducta de cualquier habitante de este bendito país es de supervivencia. No queda otra. Sin precios de referencias, la única certeza que nos queda es que todo estará más caro mañana, la semana que viene, el mes próximo y el año que se avecina. No hay horizonte porque el Gobierno no ha logrado encauzar un problema que se ha vuelto endémico. Aceptar una inflación promedio mensual del 4% es la peor de las anestesias, mientras la Canasta Básica Total (CBT), la que marca el límite de ingresos para no ser considerado pobreza, no para de subir.