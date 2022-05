Revés judicial para Batistuta en su búsqueda de no pagar el impuesto a las Grandes Fortunas

Gabriel Batistuta, ex jugador de la Selección Nacional, sufrió en las últimas horas un revés judicial en su intento por no pagar el Aporte Solidario Extraordinario, más conocido como el Impuesto a las Grandes Fortunas, sancionado por el Congreso de la Nación en 2021, en el marco de la pandemia del coronavirus. La Justicia Federal de Reconquista rechazó una medida cautelar presentada por el ex futbolista, quien consideró inconstitucional que se le exija el pago del tributo.