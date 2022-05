Rusherking se defiende de las críticas por su relación con la "China" Suárez

Si bien la "China" Suárez no hizo ninguna declaración sobre su incipiente relación con Rusherking, el cantante urbano participó como invitado del programa "PH: tenemos que hablar" y contó sin tapujos cómo conoció a su novia. "Estoy muy enamorado" frente a la mirada de audiencia que quería saber más. Contó, además, que se conocieron en una fiesta y que siguieron con mensajes hasta que se encontraron en Madrid. "De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, sentenció el ex de María Becerra.