Denuncian un abuso en una escuela de Las Talitas

Ayer familiares de la víctima, vecinos y padres de otros alumnos de la escuela cortaron la calle reclamando que sus hijos no estaban seguros en ese establecimiento que, por ser un predio abierto, sería de libre acceso para cualquier desconocido. “Los papás están muy preocupados con todo esto. El hecho ocurrió en una parte que la directora dice que está clausurada, pero los chicos pasan a los baños. No sabemos si no hay otras víctimas”, indicó Ana, tía de la chica que dio a conocer el caso.