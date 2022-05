Roland Garros: leyendas a la cancha

No antes de las 15.45, será el turno de ver el choque oficial por cuartos de final entre “Nole” y “Rafa”. Considerando la talla de su rival y lo mucho que le costó superar su duelo de octavos de final (fue a cinco sets), el español reconoció que no es el favorito y que este podría ser su último partido en el torneo que dominó de manera casi absoluta en los últimos 15 años. “He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Voy a tratar de dar lo máximo. No sé qué va a pasar, pero voy a batallar hasta el final”, admitió el ex número 1.