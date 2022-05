Desafíos y detalles del carnet por puntos

Según el especialista, cuando se descuenten puntos por una infracción no se debería tener en cuenta el rodado sino la persona que comete una infracción. “Lo ideal sería a través de un control en el que se detenga al conductor y se lo identifique. Por el mismo motivo, no me parece prudente sancionar y descontar créditos a través de dispositivos tecnológicos como ser cámaras o fotomultas”, consideró.