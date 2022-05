Transportistas ratifican la protesta de mañana por la falta de combustible en Tucumán

En esa línea, aclaró que "la protesta no es contra el Gobierno nacional ni contra el Gobierno provincial, sino contra quien corresponda. "Nosotros necesitamos el combustible para poder trabajar. El Gobierno dice que el combustible está, pero en las estaciones de servicio dicen que no está; no sabemos quién es el responsable, pero esa es la realidad. Por más que queremos salir a trabajar, no podemos hacerlo", explicó.