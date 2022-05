Contradijeron a su abogado y fueron detenidos

Luego de oír el argumento fiscal, Estofan se opuso al pedido de prisión preventiva por considerar que no había pruebas suficientes como para pedir un arresto. “El ministerio Público Fiscal no trae ninguna prueba a esta audiencia más que la declaración de las propias víctimas. No proporcionaron testigos ni cámaras sobre los hechos. Se hizo allanamientos y no dieron positivos en casa de mis defendidos. No hay peligro de fuga porque no tienen recursos para irse a otro lugar”, argumentó. A su vez reiteró que no había ninguna objeción a las imputaciones, pero sí a la cautelar porque: “no hay ningún motivo válido para requerir una preventiva, no hay ninguna evidencia”. A su vez, cuestionó que no se haya ofrecido como prueba el video mencionado y solicitó medidas de menor intensidad.