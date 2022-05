“Una novela que va cambiando de rumbo a medida que cada oulipiano toma el timón del barco”

Eduardo Berti: - Aunque todo eso aparece explicado en el prólogo, no está mal recordarlo. En 1979, Georges Perec publicó un relato bastante breve titulado El viaje de invierno. Allí narraba el hallazgo de un libro fascinante, El viaje de invierno, y cómo este libro alteraba por completo la mirada que se tenía sobre los poetas franceses de finales del siglo XIX, ya que estos ahora aparecían como simples plagiarios de la obra de un joven autor, tan genial como desconocido: Hugo Vernier. Mucho después, en 1992, Jacques Roubaud (miembro de Oulipo, lo mismo que Perec) quiso aportar una serie de aclaraciones y complementos al relato de Perec y lo hizo con un texto titulado El viaje de ayer. Esos dos textos llegaron a publicarse juntos, en un libro. Pero pronto hubo un tercer texto, firmado por Hervé Le Tellier. Y un cuarto: Hinterreise, de Jacques Jouet. Lo que puso en marcha una especie de novela colectiva. Una novela colectiva sin un plan previo. Una novela que va cambiando de rumbo a medida que cada oulipiano toma por un rato el timón del barco. ¿Por quise traducir este libro? Porque me encanta, porque me parecía que era una pena que no lo conocieran los lectores de lengua castellana (que, sin este libro, tenían una imagen incompleta de Oulipo) y porque la gente de Eterna Cadencia se entusiasmó con el proyecto y me pidió que fuera el traductor.