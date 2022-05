Sudamérica siempre está

Sudamérica siempre ofreció a Europa el talento eterno de sus cracks. Después del FIFAGate, la Conmebol inició una inevitable nueva era. Su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, salió airoso la última semana de una demanda contra el ex arquero José Luis Chilavert, que fue condenado a un año de prisión por haberlo difamado. El juicio, sin embargo, casi ignorado por la prensa, recordó los vínculos del propio Domínguez con la vieja Conmebol. Y algunos dineros cobrados de los que no se tenía noticia. Pero no es la era de Nicolás Leoz. Son otros tiempos. La pérdida de hegemonía brasileño-argentina (especialmente el omnipoder de Julio Grondona) ofrece una Conmebol algo más democrática a la hora de repartir dinero y emitir sanciones, por el racismo que no se acaba, entre ellas.