Aviso de la UCR a Macri y al PRO

Hoy esa alquimia electoral está generando crisis internas en la gestión de gobierno por el choque de intereses y visiones sobre lo que hay que hacer y como. Una pulseada que favorece el optimismo electoral de la oposición. Lo de Cristina al elegir a Alberto Fernández se asemeja a lo que deslizó alguna vez Carlos Menem: si decía lo que iba a hacer no me votaban. Lo de la vicepresidenta fue por allí: si no me ocultaba no me votaban.