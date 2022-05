"El legislador Berarducci no sabe nada de educación", retrucó un funcionario de Lichtmajer

"Berarducci no habla mal del ministro, sino que critica a toda la docencia tucumana. Es un oportunista porque ya se lanza a una campaña electoral hablando de cosas de las que no sabe ni conoce, y difamando a todo el mundo. Es evidente que no saben nada de educación porque él tuvo la oportunidad de estar al frente del ministro Juan Pablo Lichtmajer en la Legislatura en varias oportunidades, y ni siquiera hizo mención a esto. Se nota que no sabe nada de educación porque existen informes públicos", reprochó Romero.