Aguinaldo 2022: ¿en qué casos está alcanzado por el impuesto a las ganancias?

¿Cuándo rige el nuevo piso?

Según informó el ministro de economía, esta medida “quedaría efectiva a partir del 1 de junio” para los salarios devengados desde esa fecha. "Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia, sino remuneración", resaltó Guzmán.