El "efecto aguinaldo" ya inquieta a algunas provincias

Jaldo está convencido que se abrió otra etapa en la relación política e institucional con Manzur. No admitirán díscolos, más aún en un período en el que la oposición local no logra consolidar un candidato firme que se enfrente al oficialismo en las elecciones del año que viene. Incluso, dentro de la Casa de Gobierno se llegó a mencionar la posibilidad de que se observa una puja electoral femenina por la Capital. De un lado se admite que la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y la diputada Rossana Chahla puedan subirse a la carrera por la intendencia. Del otro, según la visión justicialista, creen que puede darse un enfrentamiento entre la actual senadora y esposa del intendente Germán Alfaro y la ex senadora radical Silvia Elías de Pérez. Es prematuro, no obstante, hablar de candidaturas, pero esos nombres ya figuran en las encuestas que se han encargado.