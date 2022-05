Cartas de lectores II: tránsito en la capital

El tránsito en San Miguel de Tucumán es un verdadero caos, en especial por la gran cantidad de vehículos que ingresan a la Capital. Ahora bien, con sus decisiones la Municipalidad ayuda a entorpecerlo aún más. Veamos. Transitar por las principales avenidas es un calvario. Ninguna tiene los semáforos sincronizados: ni la Kirchner; ni Sarmiento-Belgrano; ni Avellaneda-Sáenz Peña; ni Mitre-Alem; ni Colón-Ejército del Norte. Se supone que las avenidas sirven para descongestionar y evitar accidentes, pero en nuestra ciudad sucede todo lo contrario. Transitar en horas picos (por caso, la entrada-salida de colegios) también es un caos, sobre todo por los autos estacionados en doble fila. Llegando desde la zona sur, para ingresar al centro hay que calcular una demora similar a un viaje a Monteros. Las únicas arterias para avanzar en ese sentido son Buenos Aires hasta 24 de Septiembre; Junín, altamente transitada; y Monteagudo, por donde circulan líneas de colectivos. Una sugerencia: ¿por qué no permiten en la avenida Avellaneda que se pueda girar a la izquierda por San Martín o Córdoba, así el tránsito es más fluido? En Sáenz Peña sí está permitido girar hacia La Madrid, Piedras y San Lorenzo. Es de sentido común. En vez de que algún “comandante” en Tik Tok eduque, que se dedique a aliviar el transito con medidas muy simples. Ni hablar de los baches, pero ahí gana la Municipalidad de Yerba Buena. No hay ninguna calle que no tenga baches. ¿Será que todos debemos tener 4x4?