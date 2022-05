Matías Lammens: un ministro, varios temas

Por otro lado, el regreso de los hinchas visitantes a los estadios de nuestro país es algo que desvela a los dirigentes. Lammens entiende que ir dando pasos de manera gradual puede ser la fórmula para conseguirlo. “Hace poco tuvimos la final de la Copa con ambas parcialidades. Los argentinos no podemos resignarnos a no volver a tener público visitante en los estadios. Si te ponés a ver, los inconvenientes fueron entre barras de los mismos equipos. Hay que ir trabajando con pruebas pilotos e ir ajustando lo que se debe ajustar. La Copa Argentina se juega con ambas parcialidades y prácticamente no hay problemas. Es más, por ahí hay inconvenientes aún sin visitantes”, concluyó.