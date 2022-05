"Hay una justicia para los normales y otra para los familiares de los funcionarios", cuestionó Bourlé

En diálogo con LA GACETA, Bourlé efectuó un pedido al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y al Poder Legislativo. "Que traten de poner gente que sepa; ser fiscal no es ser pasante. Hay un dolo de casi $ 5 millones que se produjo en el 2017 y la Caja (Popular de Ahorros) se vio perjudicada. Hacen todo para llegar y después se olvidan; que no se olviden que son servidores públicos", reprochó. Y cuestionó al fiscal: "si tiene temor en citar a declarar al pariente de un funcionario... que no sea cobarde".