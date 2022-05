Violencia doméstica en Hollywood: 10 claves del juicio Depp-Heard

Johnny Depp describió con mucho detalle una pelea con su ex esposa durante la cual afirmó que ella le arrojó una botella de vodka y le amputó parte del dedo. Con esta anécdota Depp afirmó ser él quien fue víctima de maltrato por parte de Heard. El actor recordó haberse servido dos o tres “tragos de vodka”, y agregó que era la primera vez que probaba alcohol en mucho tiempo cuando Amber lo vio y le señaló que estaba bebiendo “otra vez”. “Ella caminó hacia mí, agarró la botella de vodka y luego retrocedió y me la arrojó”, aseguró. “Mis dedos estaban apoyados en el borde de la barra y la botella de vodka los golpeó y se rompió hacia todas partes. Al principio no sentí ningún dolor, sentí calor y como si algo me escurriera por la mano cuando vi que mis huesos sobresalían y la sangre salía a borbotones”, relató sobre el incidente y aseguró: “Nadie debería tener que pasar por esto”. Depp aseguró que en medio de un ataque de nervios comenzó a escribir con su sangre en las paredes.