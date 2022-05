Adiós a Ray Liotta, el mafioso de ojos claros que helaba la sangre

Quienes no lo hayan visto en “ER”, seguramente recordarán a Liotta por su personificación del desequilibrado y violento Henry Hill en “Buenos muchachos”, el gran filme de Martin Scorsese sobre la mafia norteamericana, por el que bien hubiese merecido una estatuilla que siempre le fue esquiva. Ya desde antes (y luego, por casi siempre) le prestó el rostro a criminales, drogadictos y asesinos. No renegaba de ello: “no es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que únicamente recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen”, le dijo al diario español El País.