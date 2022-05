Los contagios de covid-19 de los ministros inquietan a Jaldo

El Ministerio del Interior es otra de las áreas que están siendo observadas por el gobernador interino. Particularmente por las reacciones que vienen mostrando algunos intendentes y comisionados rurales que, a diario, concurren a la Casa de Gobierno o hablan con los colaboradores directos de Jaldo respecto de su futuro político e institucional. La cercanía de las elecciones ha puesto a varios de ellos en un juego de probabilidades de cómo continuar en roles ejecutivos o legislativos, más allá de los comicios. Como todos los que cumplen su ciclo, crece el temor a quedar en el llano y esperar al menos cuatro años más hasta el próximo turno electoral. La intención de la Casa de Gobierno, incluida la del gobernador en uso de licencia, es tratar de contener a todos para que no se resienta el aparato oficialista, que necesitará de todos para alcanzar la victoria el año que viene. Parte de la solución está relacionada con el giro, en tiempo y en forma, de los recursos que se necesitan para evitar contratiempos financieros en las gestiones. La otra parte está directamente relacionada el encolumnamiento partidario. Jaldo, en ese sentido, está enviando una serie de señales en torno del verticalismo y la organicidad que se manifiesta en un partido como el Justicialista. Un gesto del vicegobernador, más allá del protocolo, lo ha demostrado ayer –y tal vez lo haga el 9 de julio- al no exhibir la banda de gobernador que, usualmente, Manzur a mostrado a lo largo de su gestión de Gobierno. “Es una manera de mostrarle pertenencia y respeto a que el cargo es de Manzur y no de él, porque no ha sido electo por el pueblo para ese cargo”, indicaron allegados al vicegobernador.