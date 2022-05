El agua hunde el pavimento en varias calles

Debajo del asfalto tenemos todas las redes de servicio, agua, gas, cloacas, tendido eléctrico, fibra óptica, que pueden comprometer la estructura del pavimento. El problema del agua no es el único pero sí es el que más impacta, porque no se la ve; hace una especie de agujero y al consolidarse la tierra empieza a bajar su nivel y eso va arrastrando el pavimento. Cuando hay que hacer la reparación a veces la compactación no es la adecuada.