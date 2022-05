Marcelo Tinelli no se rinde y regresa con nuevo formato

Canta Conmigo Ahora será la versión local de All Together Now, exitoso reality show inglés de la BBC One. “En este caso, en julio o agosto, desembarca en Argentina con la conducción de Tinelli. Es la apuesta más fuerte de La Flia para este año, con una megaproducción. Para eso se están adecuando estudios dada la gran capacidad de albergar a mucha gente que será parte de las grabaciones”, explicó Andrés Valdiviezo Risso Patrón, que organiza el casting en la provincia.