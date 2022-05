Susana Torres Molina: “Sin experimentar, nos vamos a repetir”

- Sin experimentar, en el sentido de ampliar los márgenes de la práctica, nos vamos a encontrar repitiendo. Estaremos cómodos en aquello que nos sale más fácil, que encaja en nuestros hábitos de escritura y gustos personales. No hay riesgo. No hay búsqueda. No hay inquietud. Por lo tanto carece de creatividad y vitalidad.