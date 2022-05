Coldplay agotó todas las entradas para sus siete fechas en Argentina

En el marco de la gira "Music of the Spheres World Tour", las entradas para lo que será la quinta visita al país de la banda liderada por Chris Martin y también integrada por Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion salieron a la venta ayer a la mañana, luego de que para las funciones previstas para octubre la banda marcara un récord de venta de 200.000 tickets en menos de siete horas.