Wanda Nara confesó que encubrió a un ex novio futbolista en un accidente de tránsito

"Un ex cometió un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento. Dije que manejaba yo. Terminé en la comisaría toda la noche. Y con una causa. Y más pericias policiales y mil cosas. Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). ESA SOY YO", escribió la mediática y sin bien no dio nombres de la persona se estima que se refería a su ex pareja y padre de sus hijos, Maxi López.