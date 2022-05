Cartas de lectores II: billetes y crisis

Cuando el gobierno de Macri presentó los billetes serie animales autóctonos y las monedas serie árboles no estuve de acuerdo. Hoy el Sr. Fernández quiere eliminar esos billetes para hacer nuevos con próceres, pero me parece descabellado, teniendo una inflación cercana al 70%, que siga emitiendo billetes sin valor. Cabe destacar que Victoria Freire quiere incluir personas que no aportaron a la historia argentina; más allá de todo este mamarracho que se está haciendo para no reconocer la altísima inflación, sacar esto es seguir en lo mismo; nuestra moneda es la más devaluada del mundo en estos momentos, nadie quiere aceptar pesos. Como dijeron muchas entidades bancarias, se necesitan billetes de 5.000, 10.000 y 20.000 pesos para transacciones económicas y para que los ciudadanos podamos pagar servicios e impuestos con menos papeles. Si el Sr. Fernández quiere honrar al Gral. San Martín o al Gral. Güemes debería tomarlos como ejemplos para una Patria Grande y no para hacer publicidad con ellos. El motivo es destruir lo que hizo el Gobierno anterior; creo que lo que se hizo se debe continuar y lo que no se hizo bien se debe corregir. Así hicieron los demás países para seguir progresando; acá se hace todo lo contrario. Señores políticos, ¿en qué planeta viven? El pueblo está cansado de tantas injusticias.