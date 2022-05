Acusaciones de Bolsonaro: una retórica que no es delito

El máximo fiscal de Brasil dijo que el presidente Jair Bolsonaro no ha cometido ningún delito al cuestionar la legitimidad del sistema de votación o insinuar que podría no reconocer la derrota en las elecciones de octubre. El fiscal general Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro en 2019, dijo en una entrevista que amenazar con no aceptar la derrota es una retórica política y no era en sí mismo un delito procesable. “Si el Presidente piensa que hay problemas (con el sistema electoral), sus comentarios solo violan la ley si interfieren con el proceso democrático”, dijo Aras. “El mero hecho de decirlo no es un delito”, insistió. (Reuters)