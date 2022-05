Dimes y diretes de la política: ¿un viaje en modo "candidato" a gobernador?

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, inició esta semana una gira por Estados Unidos. El ex presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) no oculta sus aspiraciones de competir por la gobernación en 2023 y trabaja con ese objetivo. Al país del norte viajó junto a una delegación de empresarios. "Hoy iniciamos con el equipo de empresarios de la Fundación del Tucumán el recorrido por las empresas de base tecnológicas en Silicon Valley, California. Conocimos las experiencias de Hacker Dojo, Linked in y de emprendedores argentinos en el oficio", escribió el taficeño. Su posteo fue compartido entre los celulares de los referentes jaldistas, que miran con atención los movimientos del manzurista.