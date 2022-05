El Vaticano estudiará si se puede canonizar al coronel Larrabure

“Un mártir es aquella persona que se sobrepone a los castigos y tortura física y psicológica por un bien superior. Puede ser la patria, puede ser la familia, puede ser el ejército. Pueden ser valores éticos”, dijo su hijo Arturo Larrabure. “Él transforma ese martirio en algo que lo escribe él en su diario: ‘Este cautiverio que me sume en las sombras, pero me llena de luz’. Él encuentra en el acercamiento a Dios la forma de liberarse. En eso es lo que se basa la iglesia: das la vida por tu fe, por el amor a tus seres queridos, a tu patria, a tu bandera. Ahí está el secreto de todo esto”, fundamentó Larrabure, que hoy tiene 62 años y vive en el partido bonaerense de Tres Arroyos. El martirio que Larrabure relata en su diario es el principal pilar del pedido por su canonización. “Yo creo que puede ser un mártir por cómo plasmó la fe, justamente por ser coherente, por ser testigo valiente, por entregar su vida para no claudicar a sus valores. No se dejó tentar y vivió el perdón, no se llenó de odio e invitó a vivir el perdón y el amor. Es importante entenderlo”, enfatizó monseñor Olivera. “Su mensaje es la encarnación del evangelio y por vivir esa entrega sin límites, hasta el extremo, podría ser considerado. Eso lo definirá la iglesia, nosotros no nos adelantamos al juicio de la iglesia pero creemos que podría ser un modelo y un referente”.