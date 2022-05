Cartas de lectores I: Pareceres

Es reconocido y reiterado en ocasiones, que los contenidos de las Cartas al Director son opiniones independientes que no expresan en sentido alguno aceptación o rechazo del diario. Sin embargo, esa posición, ampliamente reiterada, no parece tan evidente en el resto del contenido del diario. En su sección Pareceres del día lunes 16, LA GACETA parece aceptar las expresiones del Sr. Duguech, de reconocida posición antinorteamericana y aun antiOccidente, donde el autor despliega, con aparente satisfacción, los motivos por los cuales Putin no podrá ser juzgado como criminal de guerra por haber renunciado a la Corte Penal Internacional en 2006. Este pretendido aleccionador mensaje, resulta, por demás, técnicamente obvio. En realidad, el texto apunta a los “verdaderos” genocidas en la guerra de Irak: Bush, Blair y Aznar, sin mencionar los fundamentos de esa acción contra el dictador y verdadero genocida, Sadam Hussein. Pareceres que nada tienen que ver con la tragedia humanitaria de Ucrania y las amenazas de Putin a todo el planeta.