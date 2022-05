Roland Garros: Schwartzman y Carabelli empezaron ganando

“Peque”, número 16 del mundo, le ganó al ruso Andrey Kuznetsov (227) por 6-3-, 1-6, 6-4 y 6-2, tras dos horas y 41 minutos de juego. “No me sentí muy cómodo, hay que ser realistas. Las primeras rondas son un poco difíciles. Jugar el domingo te pone un poco de presión extra. Es el torneo que más me gusta, pero no tuve un buen día, me costó. Kuznetsov venía con problemas de cadera y le costó un poco la movilidad”, expresó Schwartzman, que ahora se medirá con el español Jaume Munar (91), que dejó en el camino al alemán Daniel Altmaier (54) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3. “Estaba fastidioso porque no me salían las cosas, pero después le encontré la vuelta”, agregó.