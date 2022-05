Premier League: con sello de campeones

En Italia, Milan no se complicó en la fecha final. Hacía 11 años que no lograba el título, pero ello no puso nervioso al equipo, que venció 3-0 a Sassuolo con un doblete de Olivier Giroud y otra anotación de Franck Kessie. El equipo de Stefano Pioli llegó a la última jornada sabiendo que un punto le bastaría para acabar en lo más alto, por delante de su clásico rival, Inter.