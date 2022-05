Mauricio Kartún: "El teatro es un reservorio del arte no domesticado"

- Me pasó una cosa muy curiosa con la pandemia. Me agarró fuera de Buenos Aires en una playa donde estábamos terminando las vacaciones, en marzo, y aprovechando que tenemos una casita allí nos quedamos un año y dos meses. No tenía ganas de escribir teatro, porque la demanda interna tiene que ver con las ganas de estrenar, con el deseo de ponerme a ensayar, y no se podía. Pero así como hay gente que tiene el síndrome de “pierna inquieta”, no puede parar, creo que los escritores tenemos el síndrome de mano inquieta. Necesitamos continuamente estar poniendo en palabras algo. Entonces me puse a escribir narrativa, cosa que no hacia desde mis veintipico de años. Porque cuando empecé a escribir teatro, me enamoré del teatro y nunca más volví. Ahora empecé de nuevo. Escribí primero una novela por entregas, luego una serie de relatos que terminaron configurando también una novela que va a salir ahora a fin de año publicada por Alfaguara. Apareció una energía nueva y uno lo que necesita a esta altura de la vida es energía con la que moverse.