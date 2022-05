El detallado relato de la primera escena de sexo entre "La Joaqui" y Nicolás Furtado, el actor de El Marginal

“Tenía vergüenza y no podía sacarme la remera. Llegué y pensé que tenía que ponerme una bombacha re linda. Tenía que hacerme un poco la rea, mientras que lo veía al pibe tan tranquilo. Pensaba: ‘Si actúo muy bien, va a pensar que me gusta de verdad, y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter’”, repasó. Y recordó tapándose la cara de vergüenza: “Encima este pibe actúa con chicas despampanantes, si me quedaba en ropa interior, había menos carne que en un huevo frito. Pero agarré coraje, yo en bombacha y él en bóxer”.