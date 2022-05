Según Diarte, los rivales respetan demasiado a San Martín y eso complica todo

Con 11 jugadores detrás de la línea de la pelota, bien cerquita de su arquero, entregándole pelota y campo, lograron complicar al “Santo”. Esa receta siguieron Mitre de Santiago del Estero (con el plus que estuvo on fire las veces que llegó sobre el arco de Darío Sand), Quilmes por la Copa Argentina, Instituto y hasta Agropecuario jugando en su casa. “Eso es algo que generamos nosotros con lo que vinimos haciendo en cada partido. Este equipo sigue la dinámica de ser protagonista independientemente el rival y la cancha en la que juegue. Los otros equipos nos esperan, se resguardan y tratan de salir de contra. Instituto no nos pateó al arco en todo el partido y eso que tiene un presupuesto altísimo, de los más elevados de la categoría… y no es fácil jugar así; no es sencillo quebrar una línea de ocho, nueve o 10 jugadores defendiendo. Pero bueno, ya está… hay que buscarle la vuelta a la situación”, explica sabiendo que el objetivo no se negocia. “Tenemos la obligación de ascender e iremos por eso. Pero estamos bien, estamos bien. Vamos segundos en un torneo que realmente es muy difícil”.