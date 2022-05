Columna previsional: La movilidad que no alcanza

Si bien es cierto que llegada una edad avanzada no debería dejarse a la población sin cobertura previsional y sobre todo médico-asistencial; habría que ir buscando alternativas a futuro (leyes que se proyecten y sostengan en el tiempo) donde el esfuerzo para acceder a una jubilación ordinaria sea compartido, y no sólo del Estado nacional (en los casos de trabajadores que no tengan empleo formal)