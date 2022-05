Mario Riorda: “No se sale de crisis sostenidas con formatos de shocks”

- Tratar de que el gobierno reaccione y transmita certezas, aunque más no sean parciales. No se sale de crisis sostenidas en el tiempo con formatos de shocks, no con las mismas personas al menos. No todo está mal, pero sí muchos temas que redundantemente circulan cotidianamente en la agenda. La inflación, por ejemplo, para todos. La falta de dólares o acceso al crédito para quienes generan trabajo. La falta de que la pobreza tenga al trabajo como respuesta. Pero no todo está mal, sólo que se ha roto por completo la confianza en este gobierno y en particular con el Presidente. La confianza política más que la económica. Encima, él hace poco para frenar esa caída. Hace rato que él es su propio sistema de comunicación y eso es un absurdo político y profesional estando a la cabeza de un ejecutivo nacional y mucho más en crisis. Cuándo preguntas como está hoy a la sociedad y cómo se ve en el próximo año, no son malos los valores en las respuestas a título personal, local, provincial y, sin embargo, son pésimas las expectativas de lo nacional.