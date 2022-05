Sergio Berni: "Yo no soy parte de este Gobierno"

El funcionario bonaerense manifestó, además, que el peronismo "se convirtió en marketing político" y se alejó de su doctrina. "Yo creía que el kirchnerismo no necesitaba diluir su identidad para ganar la elección. Que era mejor no ganar. Que no podíamos entregar las banderas por las que habíamos luchado durante los años del macrismo", sostuvo.